عراقجي: لم نتلقَ أية رسالة من إدارة ترامب بشأن التفاوض

وقال عراقجي اليوم الاربعاء ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد أرسل رسالة إلى إيران بشأن المفاوضات: لم يتم إرسال أو استلام أي رسالة محددة، وهذه القضايا تُثار في وسائل الإعلام. الحوار مع أوروبا مستمر، ونحن في انتظار مواقف الطرف الآخر.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ذا توصلنا في البلاد إلى استنتاج مفاده بأن المفاوضات يمكن أن تتم علی قدم المساواة، سيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك. لكن في الوقت الحالي لا يوجد إي قرار، وأساسنا هو عدم الثقة القائمة بين البلدين كما في السابق. لقد اتفقنا سابقا، نحن نفذنا الإتفاق وهم من نقضوا الاتفاق.

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