النائب الاول للرئیس الایرانی یزور کازاخستان

وذكر مساعد النائب الاول للرئيس الايراني في شؤون التعاون الدولي والإقليمي "علي نجفي" أن عارف والوفد المرافق له سيغادرون الى مدينة ألماتي في كازاخستان صباح يوم غد الخميس، مشيرا الى ان هذه الزياة تأتي بدعوة من رئيس وزراء كازاخستان، وبالإضافة إلى المشاركة في اجتماعين لرؤساء وزراء الاتحاد الأوراسي ومؤتمر ألماتي الرقمي،كما ان النائب الأول للرئيس سيلقي كلمة وسيتحدث مع مسؤولي كازاخستان وبعض رؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد المذكور.

وبالاشارة الى أن إيران أصبحت مؤخرا عضوا مراقبا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أوضح نجفي بأن هذا هو الظهور الأول لمسؤول إيراني رفيع المستوى في اجتماع الاتحاد كعضو مراقب.

وبيّن مساعد النائب الاول للرئيس الايراني في شؤون التعاون الدولي والإقليمي بان تعاون إيران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكن أن يساعد في تعزيز وتوطيد العلاقات بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد المجاورة لايران.

هذا وأعرب نجفي عن أمله أنه مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي الايراني مؤخرا، سيتم تحقيق قفزة ملحوظة في التجارة بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد.

كما لفت الى انه مع تنفيذ الاتفاق المذكور ،فإن نحو 87% من رمز التعريفة الجمركية للصادرات إلى هذه المنطقة سيصبح صفرا، مؤكدا على ان هذا الحدث يخلق فرصة جيدة جدا لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الإيراني مع هذه الدول وتطوير الصادرات الإيرانية.

ورأى مساعد النائب الاول للرئيس الايراني في شؤون التعاون الدولي والإقليمي،ان مشاركة النائب الأول للرئيس الايراني والوفد المرافق له في المؤتمر الرقمي في ألماتي، تعد فرصة جيدة للتعريف بقدرات إيران وبرامجها وأعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

endNewsMessage1