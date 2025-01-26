وزير الخارجية الإیراني يتوجه إلی کابول

وكتب "إسماعيل بقائي" في حسابه الرسمي على منصة إكس: نحن متوجهون إلى كابول و إن زيارة الدكتور عراقجي لكابول، اليوم تأتي في إطار سياسة الجوار وتماشيا مع مهمة وزارة الخارجية في تحقيق المصالح الوطنية لبلادنا من خلال التفاعل والتفكير في الاهتمامات والمخاوف المشتركة ويمكن أن تكون هذه الزیارة نقطة تحول في الاستفادة من الروابط العديدة بين الشعبین لضمان المصالح المتبادلة للبلدين.

وفي هذه الزیارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي الزيارة الأولى لوزير الخارجية إلى كابول منذ توليه هذا المنصب، سيتم مناقشة وبحث مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم الجانبين.

وسيرافق وزير الخارجية في هذه الزیارة ممثلون عن مختلف الوزارات ووفد اقتصادي وتجاري.

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