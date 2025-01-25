الحرس الثوري يزيح الستار عن ألغام بحرية معقدة

نشرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني صورًا لأحد ألغامها المعقدة لأول مرة خلال مناورات “اقتدار النبي الأعظم 19” في مياه الخليج الفارسي.

فإن هذا اللغم يتمتع بقدرات مختلفة مقارنة مع الألغام البحرية الأخرى. كما أن بعض ميزاته لا تزال سرية حتى الآن.

وفي صباح يوم أمس الجمعة، وعلى الرغم من إعلان إيران عن قيامها بمناورات بحرية في شمال مياه الخليج، اقتربت سفينة تجارية بريطانية من هذه المنطقة، لكن بفضل الحذر الذي أبدته زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، تم تعديل مسار السفينة، فابتعدت عن مكان المناورات.

وبدأت مناورات “اقتدار النبي الأعظم 19” للقوة البحرية للحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي ومحافظتي بوشهر وخوزستان صباح يوم الجمعة.

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