الرئيس العراقي: نولي أهمية كبيرة لعلاقات الجوار مع إيران

وفي لقاء مع قناة سكاي نيوز العربية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، استعرض رئيس جمهورية العراق" عبد اللطيف رشيد"، أبرز القضايا التي تشغل العراق وسط تغييرات كبيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للعراق، اكد الرئيس العراقي على أن العراق يولي أهمية كبيرة لاستقلاله وسيادته. وقال: "نحن في العراق نعتبر استقرارنا أهم من أي شيء، ولا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا".

وأكد الرئيس رشيد أن العراق يولي أهمية كبيرة لعلاقات الجوار مع إيران.

وتحدث الرئيس العراقي أيضا عن التدخلات التركية والصهيونية في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق يعاني من تدخلات تركية على أراضيه، بينما تشهد بعض المناطق العربية تدخلات صهيونية. وقال: "أملنا أن يكون هناك تفاهم بين الدول في المنطقة وأن يحترموا سيادة كل دولة".

الوضع في سورية

كما تحدث الرئيس رشيد عن الوضع في سورية بعد التغيرات التي شهدتها البلاد، وخاصة سقوط نظام الأسد في كانون الاول/ديسمبر 2024. وأكد أن العراق يدعم تطلعات الشعب السوري نحو التغيير، مع أمل في أن تكون هذه التغييرات ديمقراطية ومبنية على شراكة بين جميع مكونات الشعب السوري.

وقال: "نحن نتمنى أن تكون التغييرات إيجابية للشعب السوري وأملنا أن تكون ديمقراطية"، مشددا على أهمية عدم التدخلات الخارجية في الشأن السوري.وأشار الرئيس رشيد إلى القلق العراقي من الأوضاع.

endNewsMessage1