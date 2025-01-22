الرئيس الإماراتي يستقبل مساعدة الرئيس الإيراني ويبحثان سبل تعزيز التعاون معاً

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين بزيارة شينا أنصاري التي نقلت إليه تحيات الرئيس مسعود بزشكيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حملها الرئيس الإماراتي تحياته إلى نظيره الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه دوام التطور والنماء.

وحسب “وام”، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تعزز التنمية المستدامة وتدعم ازدهار الاقتصاد في البلدين.

كما تناول اللقاء إمكانات التعاون بين المؤسسات المعنية بالبيئة في الإمارات ومنظمة حماية البيئة في إيران بما يخدم أهداف البلدين في مجالات الحفاظ على البيئة ومكوناتها وضمان استدامتها للأجيال.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وكان ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

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