الرئيس بزشكيان يحيّي شهداء الدفاع المقدس الابرار في خوزستان
توجّه رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان، لدى وصوله اليوم الاربعاء الى محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، نحو النصب التذكاري لشهداء الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من نظام صدام البائد في العراق على ايران، 1980-1988م)، الواقع في مبنى شركة النفط الوطنية لدى هذه المحافظة، حيث قدم تحية اجلال الى المقام الشامخ لهؤلاء الابرار.
ووصل الرئيس بزشكيان عصر الاربعاء الى مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان)، وهي الزيارة التفقدية الرابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الى محافظات البلاد؛ حيث توجه الى النصب التذكاري لشهداء الدفاع المقدس وحيّا تضحيات هؤلاء البواسل الذين ارتقوا في ساحات الذّود عن الوطن خلال فترة الدفاع المقدس.
علما بان زيارة رئيس الجمهورية التفقدية الى خوزستان تستغرق يومين، يلتقي خلالها حشود المواطنين من مختلف شرائح المحافظة، كما سيعقد 3 اجتماعات مع رجال الاعمال والنخب ونشطاء الوسط الثقافي والسياسي والمجتمع المدني هناك.
كما سيحضر الرئيس بزشكيان، على امتداد هذه الزيارة، اجتماع لجنة التخطيط والتنمية في محافظة خوزستان.