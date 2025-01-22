الرئيس بزشكيان يحيّي شهداء الدفاع المقدس الابرار في خوزستان

ووصل الرئيس بزشكيان عصر الاربعاء الى مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان)، وهي الزيارة التفقدية الرابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الى محافظات البلاد؛ حيث توجه الى النصب التذكاري لشهداء الدفاع المقدس وحيّا تضحيات هؤلاء البواسل الذين ارتقوا في ساحات الذّود عن الوطن خلال فترة الدفاع المقدس.

علما بان زيارة رئيس الجمهورية التفقدية الى خوزستان تستغرق يومين، يلتقي خلالها حشود المواطنين من مختلف شرائح المحافظة، كما سيعقد 3 اجتماعات مع رجال الاعمال والنخب ونشطاء الوسط الثقافي والسياسي والمجتمع المدني هناك.

كما سيحضر الرئيس بزشكيان، على امتداد هذه الزيارة، اجتماع لجنة التخطيط والتنمية في محافظة خوزستان.

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