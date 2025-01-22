قائد الثورة: القطاع الخاص وصل إلى مستوى مقبول من التقدم رغم الضغوط الخارجية

یذکر أنه استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، اليوم الأربعاء، جمعا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص.

وقدم عدد من الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص آراءهم ووجهات نظرهم في هذا اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء في حسينية الامام الخميني (رض) في إطار فعالية "رواد التقدم".

وتفقد قائد الثورة الإسلامية ، أمس الثلاثاء معرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص تحت عنوان الحدث الوطني "رواد التقدم".

ومنذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة.

وأشار سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" في العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

یتبع..