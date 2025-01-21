المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعزي بضحايا حادث الحريق في تركيا

وعبر تصريحه اليوم الثلاثاء، تعاطف بقائي نيابة عن شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع أسر ضحايا حادث الحريق المؤسف الذي نشب في أحد الفنادق بمقاطعة "بولو" التركية؛ كما عزى "حكومة وشعب الدولة الجارة والصديقة تركيا" بهذا الحادث المرير.

وفي الختام، دعا متحدث الخارجية الباري عز وجل، بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث، وبالصحة والشفاء للجرحى.

ولقي 66 شخصا على الأقل مصرعهم اثر حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب محافظة "بولو" شمال غربي تركيا؛ حسبما أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء.

وقال زير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" للصحفين : ان الحريق نشب خلال الليل في مطعم فندق يقع في منتجع كارتال كايا بمحافظة بولو؛ وأضاف، أن "الحادث أدى أيضا إلى إصابة 51 شخصا بجروح، بينهم واحد على الأقل في حالة خطرة".

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