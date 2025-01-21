قائد الثورة الإسلامیة: السبیل الوحید للنهوض بالبلاد هو استخدام قدرات القطاع الخاص

وتفقد قائد الثورة الإسلامية، الیوم معرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص تحت عنوان الحدث الوطني "رواد التقدم".

وقال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" خلال تفقده هذا المعرض : إن السبيل الوحيد للنهوض بالبلاد هو استخدام قدرات القطاع الخاص وأضاف على الحكومة والمسؤولين الحكوميين أن يفعلوا شيئاً لحل شكاوى القطاع الخاص لأن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء المجال للقطاع الخاص.

وعن شكوى شركات القطاع الخاص من طول وتعقيد عملية إصدار التصاريح، قال: إن إصدار التصاريح مسألة مهمة، وعلى الحكومة والمؤسسات المسؤولة التفكير بشكل جذري لإزالة العوائق التي تحول دون إصدار التصاريح بسرعة.

یذکر أنه تم في هذا المعرض، عرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعدات تصنيع الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي وتصنيع معدات وأدوات إصلاح الطائرات، والصناعات التعدينية والجيولوجية والصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية، وصناعة الصلب والألومنيوم، والأجهزة المنزلية، والصناعة البحرية، وصناعة السجاد، وصناعة المياه والكهرباء، وصناعة النسيج، وإنتاج الأدوية، ومعهد رويان للأبحاث، والمنتجات الزراعية وتربية الحيوانات والحرف اليدوية والسياحة والمعدات الطبية.

وسیستقبل قائد الثورة الإسلامية صباح غد الأربعاء مجموعة من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني (ره). وسيقدم عدد من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص وجهات نظرهم وآرائهم في هذا الاجتماع.

ومنذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة.

وأشار سماحة آية الله الخامنئي في العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

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