غریب آبادی: المحادثات بین إیران وأوروبا ستستمر

قال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردا على سؤال حول توقيت الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران وأوروبا: "اتفقنا على مواصلة المحادثات وسوف نحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات التي سنجريها فيما بيننا".

واوضح غريب أبادي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، كما في الماضي، لبدء واستئناف المفاوضات لرفع العقوبات".

وأكد: "كنا مستعدين لذلك دائما، وإذا توفر (هذا الاستعداد) لدى الأطراف الأخرى، فإننا نعتقد أن المفاوضات ستتبلور وستصل إلى نتيجة".

وأكد غريب آبادي: "إذا رأينا سياسة ونهجا مختلفين لدى الأطراف الأخرى، فإن إيران ستعدل نهجها وفقا لذلك".

وأضاف: "نعتقد أن هناك فرصا مناسبة للحوار والتفاهم. هذه قضية تمت مناقشتها بالفعل والجميع يعلم ذلك"، مؤكدا: "البرنامج النووي الإيراني سلمي، والعقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية لم تحقق أهدافها".

وأشار هذا الدبلوماسي الكبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "نحن لا ننكر أن العقوبات تؤثر في أي حال من الأحوال على حياة الناس، ليس فقط في إيران ولكن في كل بلد يخضع للعقوبات، ولكن هدف العقوبات هو خلق تغييرات أخرى في البلدان الخاضعة للعقوبات، وحتى الآن "لم تحقق أهدافها".

وقال: "إن الطريق الأكثر حكمة هو البدء في محادثات لرفع العقوبات والعودة إلى الطريق الصحيح والسليم".

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