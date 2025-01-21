انطلاق فعالیات "رواد التقدم" الوطنیة بحضور قائد الثورة الاسلامیة

وفي تفاصيل الخبر فانه وفي عام "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، انطلقت اليوم الثلاثاء فعالية وطنية حول قدرات وإنجازات القطاع الخاص، تحت عنوان "رواد التقدم"، بحضور فائد الثورة الاسلامية. وقام سماحته بزيارة تفقدية للمعرض للتعرف على أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص.

هذا وسيستقبل قائد الثورة الاسلامية صباح غد الأربعاء، مجموعة من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني (رض)، كما سيقدم عدد من الناشطين الإقتصاديين في القطاع الخاص تجاربهم ومشاريعهم ووجهات نظر هم وآرائهم في هذا اللقاء.

يشار الى انه منذ تسعينيات القرن الماضي، تُعقد اجتماعات وفعاليات تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد سنويا بحضور قائد الثورة.

وفي العام الماضي، أشاد آية الله خامنئي بالتقدم والقدرات التي يتمتع بها هذا القطاع، لكنه رأى أنه من الضروري إطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه الإنجازات.

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