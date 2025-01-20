متحدث الخارجية: إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والعسكرية/ اتهام تدخل دول أخرى في الصراع الأوكراني هي سياسة مدمرة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنین: شهدنا الأسبوع الماضي تطورات مهمة، بما في ذلك الزیارتین المهمتین لرئيس الجمهوریة إلى طاجيكستان وروسيا، ووقف إطلاق النار في غزة مضیفا أن وقف إطلاق النار في غزة کان مثالا آخر على انتصار الإرادة والمقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال والظلم.

وردا على سؤال عن بعض الادعاءات بشأن إعلان إيران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال تفعيل آلية سناب باك و رد فعل إيران بشأن ضرورة التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية قال: إن ايران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها العسكرية وإذا أثيرت هذه المواضيع في المفاوضات، فجوابنا واضح، كما أن التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليس قضية جديدة.

وأضاف: لقد حددنا في الحكومة الثانية عشرة أنه إذا تم استخدام رافعة آلية الزناد للضغط وانتزاع النقاط من إيران فإن رد فعلنا سيكون متناسبا وقد اعلنا بوضوح أن إساءة استخدام هذه الآلية تدل علی أنه لن يكون هناك أي مبرر أو سبب لبقاء إيران في بعض الاتفاقيات القائمة وهذا هو الموقف الذي أعلناه بالفعل.

المعاهدات السابقة المتعلقة بالعلاقة بين إيران وروسيا لا تزال مستقرة وساریة

وردا على سؤال عن سبب الإشارة إلی اتفاقيتي 1921 و1940 في مقدمة الاتفاق بين إيران وروسيا، قال بقائي: نشر نص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا يوم الجمعة.

وأضاف: إن الاتفاقيتين السابقتين لعامي 1921 و1940، المذكورتين في مقدمة الوثيقة الجديدة، هما جزء من تاريخ العلاقات الإيرانية الروسية وما زالت مستقرتان وساریتان . والرجوع إلى هاتين المعاهدتين سیكون مفيدا في العلاقات الثنائية.

الناطقون الرسميون يعبر ون عن موقف الحكومة في مجال السياسة الخارجية

وردا على تصريحات أحد مستشاري رئيس الجمهوریة بشأن ضرورة التفاوض مع أمريكا، قال: إن المتحدثين الرسميين يعبرون عن موقف إيران والحكومة بشأن قضايا السياسة الخارجية ولقد سمعت هذه الآراء و وجهات النظر من وسائل الإعلام، وهذه التصریحات لا علاقة لها بموقفنا الرسمي و أعتقد أن هذه التصريحات كانت رأيًا شخصيًا لذلك الشخص وإن السياسة الخارجية هي قضية متخصصة.

إيران لقد بذلت كل جهد ممكن لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة، قال إسماعيل بقائي: لقد عبرنا عن موقفنا بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة ونعتقد أن وقف إطلاق النار يعني توقف مخطط إبادة فلسطين.

وأضاف: بذلنا الكثير من الجهود لتعبئة المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة من قبل الکیان الصهيوني في هذه الأشهر الستة عشر وقد عقد الاجتماعان لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقد حاولنا الكثير في هذا المجال على مستوى الأمم المتحدة و المنطقة وفي المباحثات الثنائية.

واستطرد قائلا: لقد استخدمت المقاومة كل قدراتها الكامنة في هذه الأشهر الستة عشر، كما فعلت قبل عقود و لقد واصلت و ستواصل إيران دعمها للمقاومة الفلسطينية ونعتقد أن الحفاظ على روح المقاومة إلى جانب التضامن الوطني والتضامن بين كافة الجماعات والأحزاب الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبالطبع دعم جماعات المقاومة الأخرى، كان فعالاً جداً في هذا الاتجاه کما أعتقد أن جميع الأطراف تعلمت دروسها من هذا التطور، وبالتأكيد سنستفيد من دروس وعبر هذا التطور في المستقبل.

اتهام تدخل دول أخرى في الصراع الأوكراني هي سياسة مدمرة

وحول تصريحات عراقجي في مقابلة إخبارية خاصة بشأن استعداده للمحادثات بشأن أوكرانيا، قال بقائي: "أعلنا استعدادنا منذ البداية، وتم التأكيد على موقفنا في اجتماعات مختلفة". إن اتهام تدخل دول أخرى في الصراع الأوكراني سياسة مدمرة، ونحن نرفض تماما ادعاء تورط إيران في هذه القضية، وذكرنا موقفنا بوضوح، وأعلنا استعدادنا للحوار. وقد أثيرت هذه القضية خلال المحادثات الأخيرة وأعربنا عن مواقفنا.

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