قائد الثورة الإسلامیة یقیم الصلاة على جثمان القاضیین الشهیدین

وارتقى هذان القاضيان البارزان، شهيدين اثر عملية اغتيال ارهابية جبانة نفذها شخص مسلح امام مبنى النيابة العامة بطهران صباح السبت؛ وبحسب نتائج التحقيقات الأولية فإن الشخص المسلح لم تسجل له قضية لدى المحكمة العليا، كما لم يسبق له بان راجع احد فروع هذه المحكمة.

وبعد تنفيذ عملية الاغتيال الإرهابية، سارعت القوات الامنية للقبض على الارهابي منفذ الجرمة، الا ان الاخير تمكن من الانتحار قبل ان يقع في ضبة العدالة.

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