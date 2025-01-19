اللواء قاآني: الیوم یزاح الستار عن أکبر هزیمة للکیان الصهیوني

وقال اللواء قاآني في مراسم تکریم الأطباء والممرضین الذین ساعدوا علی علاج الجرحی اللبنانيين إثر حادث انفجار أجهزة البیجر: المقاومة لا تنحصر علی الحرب والجبهة بل أعمالکم أیضا تندرج ضمن المقاومة وانتم أجریتم مناورة دون علم أو إستعداد مسبق.

وتابع أن الیوم سیکون من أهم الأیام التي ستسجل في التاریخ من ناحیة عملکم ومن ناحیة حادث هام للغایة سیجری في الساعة الواحدة ظهرا.

وفي هذا السیاق أضاف أن الیوم سیتم کشف النقاب عن أکبر هزیمة للکیان الصهیوني في هذه الساعة.

وأکد قائد فیلق القدس قائلا: بعد 15 شهرا من الجرائم اللامحدودة، اضطر جلادو الکیان الصهيوني المجرم والمتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، اليوم، وفي ذروة الإذلال، إلى قبول وقف إطلاق النار، وتم فرض وقف إطلاق النار هذا عليهم.

وتابع أن الجمهوریة الإسلامية الإيرانية ثابتة على موقفها وتدعم المقاومة، وأضاف: هذه المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، لا تختلف عن المفاوضات التي انتهت في اليوم الثاني من الشهر السابع من عام 2024، وعرقلها الکیان الصهيوني. لم يجلب الکیان الصهيوني شيئا، واضطر إلى قبول نفس البنود التي وضعتها المقاومة الإسلامية الفلسطينية وإخواننا في هذه الجولة من المفاوضات.

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