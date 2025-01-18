قائد الثورة الاسلامية يعزي باستشهاد القاضيين رازيني ومقيسة

وجاء في البيان الذي اصدره سماحة قائد الثورة الاسلامية: أبارك ذوي العالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي رازيني وزميله القاضي الشجاع الشيخ محمد مقيسة رضوان الله عليهما، باستشهادهما، واعزي بفقدهما.

واضاف: ان الشهيد رازيني كان قد تعرض في السابق ايضا لمحاولة اغتيال على يد المناوئين وتحمل لسنوات محنة الجراح التي اصيب بها وكان شقيقا لاثنين من الشهداء العظام قضيا نحبهما في الماضي.

وختم: رحمة الله تعالى ورضوانه عليهم اجمعين وعلى ذويهم الصابرين والمضحين.

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