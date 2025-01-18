الرئيس بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته لطاجيكستان وروسيا

وكان الرئيس بزشكيان قد زار دوشنبه وموسكو بدعوة رسمية من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رأس وفد رفيع المستوى، أجرى خلالها محادثات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتم التوقيع على 23 اتفاقية للتعاون بين إيران وطاجيكستان في مختلف المجالات.

وفي ختام المفاوضات بين الوفدين رفيعي المستوى الإيراني والروسي برئاسة بزشكيان وبوتين، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو من قبل رئيسي البلدين.

ورافق الرئيس بزشكيان في الزيارة؛ وزراء الخارجية، والاقتصاد والمالية، والطرق وبناء المدن، والنفط، والجهاد الزراعي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة للشؤون الدولية وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن النائب مهدي طغياني عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية.

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