الرئيس بزشكيان لنظيره الروسي: العلاقات بين طهران وموسكو مصيرية وحساسة وستراتيجية

جاء ذلك خلال القمة الثنائية التي عقدت في قصر الكرملين اليوم الجمعة، بين الرئيس بزشكيان ورئيس جمهورية روسيا فلاديمير بوتين.

واضاف رئيس الجمهورية : بناء على رؤية قائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته، فإن ادارة شؤون المنطقة، هي مسؤولية الدول الاقليمية ولا حاجة لكي تأتي دول غير اقليمية الى المنطقة وتثير فيها الفوضى تحقيقا لاجنداتها.

ومضى الى القول : ان العلاقات والتعاون بين ايران وروسيا، سيفشل مخططات هؤلاء قطعا.

كما ابلغ الرئيس الايراني تحيات قائد الثورة الاسلامية الى نظيره الروسي؛ واكد ضرورة تعميق الاواصر بين طهران وموسكو اكثر فاكثر.

وعبر الرئيس بزشكيان، خلال القمة مع بوتين اليوم، عن ارتياحه قائلا : ان العلاقات بين ايران وروسيا اخذة بالتوسع، في جميع المجلات وبالصعيدين الثنائي والاقليمي.

كما تطرق الى اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين البلدين، وصرح : بتوقيع هذه الوثيقة، سنتمكن من تعزيز الاواصر فيما بيننا بشتى المجالات الامنية والثقافية والتجارية.

واستطرد الرئيس الايراني : نحن ازلنا جميع العقبات التي من شانها ان تعرقل مسار تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة، ونؤكد عزمنا على تنفيذ جميع البنود المنصوصة فيها.

واكمل بزشكيان : ان اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو، سيؤدي الى توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي كما يتيح لنا الفرص لكي نعزز الاواصر فيما بيننا بشتى المجالات.

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