بزشكيان: اننا نكره اي حرب وعنف

واكد رئيس الجمهورية أن كل من يخوض الحرب ويدعو للحرب يعاني من مشاكل.

واضاف الرئيس بزشكيان في كلمة القاها في جامعة ابو علي سينا الطبية بطاجيكستان: اني بوصفي رئيسا للجمهورية، لا غاية لي سوى السلامة لشعبنا وطبعا لشعوب العالم اجمع.

واعلن في جانب اخر استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع طاجيكستان في جميع المجالات الطبية.

وقال اننا جاهزون للتعاون في جميع الحقول الطبية لنضع يدا بيد من اجل سلامة الانسان والانسانية.