قائد الثورة: صبر وصمود الشعب والمقاومة الفلسطينيين، أرغما الكيان الصهيوني على التراجع

وفي اعقاب الاعلان عن وقف اطلاق النار في غزة، نشر حساب موقع KHAMENEI.IR في مواقع التواصل الاجتماعي جملة عن قائد الثورة الاسلامية باللغات المختلفة، فيما يلي نصها:

سماحة اية الله الخامنئي:

"لقد عرف العالم اليوم ان صبر اهالي غزة وصمود المقاومة الفلسطينية، قد ارغما الكيان الصهيوني على التراجع والانسحاب.

وسيكتبون في الكتب أن جماعة صهيونية، قامت في يوم ما وبافجع الجرائم بقتل الوف النساء والاطفال ومنيت بالهزيمة في النهاية."