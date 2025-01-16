مرحبا بوقف اطلاق النار في غزة.. قالیباف یدعو العالم لمعاقبة الکیان الصهیوني

وكتب قاليباف على حسابه في الفضاء الافتراضي يقول: "سلامٌ عَلَیکم بما صَبَرتُم" مضيفا: نرحب باتفاق وقف اطلاق النار في غزة ونحيي أرواح الشهداء.

واكد أن المقاومة الشجاعة لفلسطين والتي استمرت 15 شهرا، جعلت الكيان الصهيوني يفشل في نيل اهدافه الاستراتيجية.

وخلص رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى القول: على العالم ان يتدخل لمعاقبة الكيان المجرم وان يكون بلسما لمعاناة وآلام الشعب الفلسطيني.