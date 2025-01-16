توقیع 23 مذکرة تفاهم بین ایران وطاجیکستان

وتغطي مذكرات التفاهم التي وقعت اليوم في القصر الرئاسي بعاصمة طاجيكستان مختلف المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والنقل والجمارك والتجارة والطب البيطري وغيرها.

وفي مستهل المراسم، وُقع البيان المشترك للتعاون المشترك من قبل الرئيسين الايراني مسعود بزشكيان والطاجيكستاني امام علي رحمان.

وكان رئيس الجمهورية قد بدا مساء امس زيارة رسمية لطاجيكستان تستمر يومين على راس وفد رفيع.