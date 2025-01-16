Iranian Labour News Agency

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بدء المحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي في دوشنبه

بدء المحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي في دوشنبه
معرف الأخبار : ۱۵۸۴۱۷۳
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انطلقت المحادثات بين الرئيسين الايراني مسعود بزشكيان والطاجيكستاني امام علي رحمان صباح اليوم الخميس في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل مساء امس الاربعاء الى دوشنبه في مستهل زيارة رسمية على راس وفد رفيع تستمر يومين وحظي باستقبال رسمي من نظيره الطاجيكستاني امام علي رحمان.

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الجولة من المحادثات استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وفي ختام المحادثات، سيتم التوقيع على اتفاقيات بين البلدين، ومن ثم يتحدث الرئيسان  الايراني والطاجيكستاني إلى الصحفيين.

 

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