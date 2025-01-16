عراقجي يؤكد عزم إيران على تطوير العلاقات مع تايلاند على نحو شامل

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، مساء الأربعاء، محادثة هاتفية لبحث العلاقات الثنائية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أشار عراقجي إلى العلاقات الطيبة القائمة على الاحترام المتبادل بين إيران وتايلاند، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات بين البلدين بشكل شامل في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

من جانبه أكد وزير الخارجية التايلاندي أيضًا التزام بلاده بمواصلة توسيع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأعرب عن تقديره لدعوة وزير الخارجية الإيراني له لزيارة طهران.

وأشاد ماريس سانجيامبونجسا بمساعي إيران الحميدة التي أدت في السابق إلى إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين في غزة، ودعا إلى استمرار دور إيران البناء في هذا الصدد.

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