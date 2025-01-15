بزشکیان یصل دوشنبة

وكان رئيس جمهورية طاجيكستان "امام علي رحمان" في استقبال نظيره الايراني بمطار دوشنبة.

ومن المقرر ان يعقد الرئيس بزشكيان، غدا الخميس وعقب مراسم الاستقبال الرسمية التي ستقام له والوفد المرافق، يعقد اجتماعا ثنائيا في دوشنبة مع نظيره الطاجيكي، للتشاور حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سيتم على امتداد زيارة بزشكيان الى طاجيكستان، تدشين مركزين ثقافي وصحي للجمهورية الاسلامية في هذا البلد.

من جانبه، اشار السفير الايراني في دوشنبة "علي رضا حقيقيان"، الى عقد ملتقى تجاري مشترك، وايضا اجتماع مشترك بحضور اكثر من 300 رجل اعمال وتاجر ايراني وطاجيكي، ضمن البرامج المحددة لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية والوفد المرافق له الحالية الى دوشنبة.

علما بان الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له، سيغادر جمهورية طاجيكستان في نهاية زيارته الرسمية، باتجاه العاصمة الروسية موسكو.

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