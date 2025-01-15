الرئیس بزشکیان: أتمنى أن تؤدي رئاسة ترامب إلى السلام وليس الحرب

ونشرت قناة "ان بي سي" التلفزيونية الاميركية قبل ساعات قليلة جزءاً من مقابلتها مع الرئيس الإيراني.

وقال بزشكيان باللغة الإنجليزية ردا على سؤال مقدم البرنامج "ليستر هولت" عن سبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية : بسبب المشاكل في البلاد والدول المجاورة قررت حل المشكلة.

وفيما يتعلق بتهديد دونالد ترامب بزيادة الضغط على إيران ورسالته للرئيس المقبل للولايات المتحدة، قال رئيس الجمهورية: "منذ بداية حياتنا في إيران، سعت الولايات المتحدة إلى الإطاحة ببلادنا وآمل أن تؤدي عودة ترامب إلى السلام وليس إلى الحرب وإراقة الدماء في المنطقة والعالم.

مشكلتنا ليست الحوار بل هو التزام يأتي من الحوار والتفاوض

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء حوار مباشر ومفتوح مع واشنطن، قال: مشكلتنا ليست الحوار بل هو التزام يأتي من الحوار والتفاوض، نحن أجرينا مفاوضات طويلة مع مجموعة 5+1 والتزمنا بجمیع تعهداتنا لكن للأسف، كان الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم بتعهداته.

لا نخشی من الحرب، ولكننا لا نسعى إليها

وردا على سؤال المقدم بشأن رد الفعل على العمل العسكري المحتمل للکیان الصهیوني والولايات المتحدة لوقف البرنامج النووي الإيراني، قال:بطبيعة الحال سنرد على أي إجراء. نحن لا نخشی من الحرب، ولكننا لا نسعى إليها أيضاً.

وسأل المذيع: هل تعتقدون أنه من الممكن مهاجمة إيران في ظل الوضع الراهن؟

وقال: أتمنى ألا يحدث ذلك لأنه لن يكون على حسابنا فقط بل على حساب جميع الجهات الفاعلة. فالتوترات القائمة ليست في مصلحة أي من الطرفين.

وأضاف: كل ما قمنا به حتى الیوم، كان سلمياً ولم نسعى للحصول على أسلحة نووية لكنهم يتهموننا بصنع القنابل. وهذه مؤامرة يحاولون اتباعها ويبحثون عن نوع من الذریعة وهذا غير صحيح.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في غزة ولبنان وسوريا والمزاعم بشأن إضعاف موقف إيران، قال: لا أرى أي صلة. قد يرى بعض الأصدقاء وجود صلة ولكن مقارنة بالعام الماضي، زاد تضامننا وقوتنا ومشاركة شعبنا وأصبح الأمن في البلاد أقوى.

إيران تبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في المنطقة

وفيما يتعلق بدور إيران في وقف إطلاق النار بين الکیان الصهیوني وحماس وإطلاق سراح الرهائن، قال رئیس الجمهورية : إننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في المنطقة وإطلاق سراح الأسرى.

وردا على سؤال وهو إن "أحد التهديدات المحتملة للدبلوماسية قد يكون أن تعتقد الولايات المتحدة أن إيران لديها مخطط لاغتيال دونالد ترامب، هل كان هناك مثل هذا المخطط؟" قال الرئيس بزشكيان: كل الاغتيالات التي نراها في المنطقة وأوروبا وأماكن أخرى، هل هناك أي أثر للإيرانيين فيها؟" هل كانت هناك أي علاقة؟ أبدا.

وأضاف الرئيس الايراني، ردا على سؤال آخر وهو "هل تقول إنه لم تكن هناك أبدا خطة إيرانية لقتل ترامب؟": اطلاقا.

وتابع ردا على سؤال آخر وهو "هل تعدون بعدم اتخاذ أي إجراء لقتل دونالد ترامب؟"، قائلا: لم تكن لدينا مثل هذه النية منذ البداية ولن تكون لنا.

يذكر ان مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام كان قد كتب في منشور، الثلاثاء، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": ستبث الرسالة المهمة للرئيس مسعود بزشكيان الأربعاء على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية؛ إيران تريد السلام وخفض التصعيد في المنطقة والعالم وهي مستعدة لمحادثات مشرفة ومتكافئة.

وتابع: رسالة مهمة من الرئيس بزشكيان في مقابلة مع ليستر هولت، المذيع الأمريكي الشهير، الأربعاء على قناة NBC.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد السلام وخفض التصعيد في المنطقة والعالم، وهي مستعدة لمفاوضات مشرفة ومتكافئة، وتدين حرب الكيان الصهيوني وعدوانه وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها".

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