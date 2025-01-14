الرئيس الإيراني يزور طاجيكستان وروسيا لتوسيع العلاقات الثنائية

وقال عباسي ان زيارة الرئيس بزشكيان الى طاجيكستان ومن ثم روسيا، تمثل تطورا في العلاقات مع هذين البلدين وقال ان الدكتور بزشكيان وفضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات عديدة، سيعقد لقاءات أيضا مع رجال الاعمال في البلدين.

وفيما يخص الجزء الاول من الجولة وزيارة رئيس الجمهورية الى طاجيكستان قال المدير العام للعلاقات العامة لرئاسة الجمهورية ان الرئيس بزشكيان سيلتقى رئيس طاجيكستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه وكذلك رئيس البرلمان ورئيس الوزراء فيها كلا على انفراد.

وعن الجزء من الثاني من الجولة وزيارته الى روسيا قال ان الرئيس بزشكيان سيزور موسكو، بعد دوشنبه ويلتقي الرئيس الروسي ورئيس وزرائه، ويعقد لقاء ايضا مع رجال الاعمال والصناعيين الروس.

واعتبر عباسي ان توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون طويل الامد بين ايران وروسيا، يمثل اهم برنامج وانجاز لزيارة رئيس الجمهورية الى روسيا.

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