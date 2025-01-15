عراقجي: المعاهدة الاستراتيجية مع روسيا ليست ضد اي بلد آخر

جاء ذلك في حوار لوزير الخارجية مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، شرح خلاله آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية إلى طاجيكستان وروسيا.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس إلى طاجيكستان وروسيا، قال وزير الخارجية: هاتان الزيارتان تتوافقان مع استمرار سياسة حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع الجيران وتبدأ هذه الجولة غدا (الاربعاء)، حيث سيزور رئيس الجمهورية طاجيكستان ، ومن ثم يزور روسيا يوم الجمعة.

وأضاف عراقجي: هناك علاقات ثقافية وحضارية عميقة بين إيران وطاجيكستان. كلا البلدين يتحدثان اللغة الفارسية.

واردف: لقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً جيداً في السنوات الأخيرة، وكنا حاضرين وتعاوننا في مشاريع مختلفة في طاجيكستان، وزاد حجم التجارة بين البلدين خمسة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية.

وقال: إلى جانب اللقاءات السياسية، سيتم عقد لقاء بين رجال الأعمال من البلدين، حيث يرافق رئيس الجمهورية وفد اقتصادي كبير.

وأضاف وزير الخارجية: إن رئيسي البلدين سيشاركان ويتحدثان في جانب من هذا الاجتماع.

وقال عراقجي: ستكون لدينا أمسية شعرية يحضرها مجموعة من الشعراء من الجانبين.

واضاف: "هناك نحو 20 مذكرة تفاهم في مجالات التجارة والتبادل التجاري وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والقضايا العلمية والأكاديمية وغيرها تم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة الماضية وسيتم التوقيع عليها خلال هذه الرحلة".

واشار عراقجي الى "هناك مشاورات إقليمية بيننا وبين طاجيكستان" وقال: سنجري مشاوراتنا الخاصة بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان وأوراسيا وأعتقد أن هذه الرحلة ستكون بمثابة قفزة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالمعاهدة الاستراتيجية مع روسيا، قال وزير الخارجية: هناك إجماع وطني بشأن ضرورة توقيع هذه المعاهدة .. المعاهدة مع روسيا تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري وهي ليست ائتلافاً عسكريا لأهداف خاصة .. علاقتنا مع روسيا هي وفق المصالح المتبادلة ونحن راضون عنها بشكل عام وتسير نحو الأمام .. ميزة المعاهدة مع روسيا أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين .. المعاهدة الاستراتيجية مع روسيا ليست ضد أي بلد آخر على الإطلاق.

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