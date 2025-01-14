مسؤول: قناة NBC تبث غدا رسالة الرئيس بزشكيان؛ ايران جاهزة لمحادثات مشرفة ومتكافئة

وكتب طباطبائي اليوم الثلاثاء في منشور على منصة "إكس": الرسالة المهمة للرئيس بزشكيان في حواره مع الصحفي الامريكي اشهير ليستير هولت، ستبث غدا عبر قناة " NBC" الامريكية.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو للسلام والانفراج في المنطقة والعالم، وتندد بالحرب والعدوان والابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني، وهي جاهزة لمحادثات مشرفة ومتكافئة.

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