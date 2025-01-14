مسؤول: قناة NBC تبث غدا رسالة الرئيس بزشكيان؛ ايران جاهزة لمحادثات مشرفة ومتكافئة
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قال مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام مهدي طباطبائي في منشور: ان الرسالة المهمة لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ستبث غدا الاربعاء عبر قناة "إن بي سي" الأمريكية؛ إن ايران تدعو للسلام والانفراج في المنطقة والعالم وهي جاهزة لمحادثات مشرفة ومتكافئة.
وكتب طباطبائي اليوم الثلاثاء في منشور على منصة "إكس": الرسالة المهمة للرئيس بزشكيان في حواره مع الصحفي الامريكي اشهير ليستير هولت، ستبث غدا عبر قناة " NBC" الامريكية.
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو للسلام والانفراج في المنطقة والعالم، وتندد بالحرب والعدوان والابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني، وهي جاهزة لمحادثات مشرفة ومتكافئة.