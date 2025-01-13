باكستان تنوي افتتاح معبر حدودي جديد مع ايران
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اعلنت الحكومة الباكستانية انها اصدرت التعليمات النهائية لافتتاح رابع معبر حدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة تشديغي الباكستانية (ولاية بلوشستان) وكوهك الايرانية (محافظة سيستان وبلوجستان) بهدف تبسيط التجارة المشتركة وخلق فرص العمل والحد من التهريب.
واصدر هذه التعليمات، وكيل الدائرة العامة للترانزيت وتجارة الحدود الباكستانية زبير شاه، دعا فيها جميع الاجهزة المعنية في باكستان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد البنية التحتية للمعبر الحدودي الجديد مع ايران.
واعلنت الحكومة الباكستانية ان الهدف من فتح المعبر الحدودي الجديد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يتمثل في دعم معيشة سكان الحدود للبلدين الجارين وزيادة حجم التجارة وايجاد فرص العمل لاسيما وقف التهريب.