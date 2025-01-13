الرئيس الايراني: أي تدخل خارجي في فنزويلا محكوم عليه بالفشل

وجاء في مدونة كتبها الرئيس مسعود بزشكيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" الاثنين: أهنئ فخامة نيكولاس مادورو على ولايته الثالثة كرئيس للجمهورية وأتمنى له النجاح.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الحكومة الشرعية في فنزويلا وهي مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية معها.

وتابع: نحن نعتقد أن أي تدخل خارجي ومحاولة لتهديد فنزويلا وفرض عقوبات عليها هو اجراء ظالم ومحكوم عليه بالفشل.

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