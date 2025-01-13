الرئيس الايراني: أي تدخل خارجي في فنزويلا محكوم عليه بالفشل
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بارك الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اعادة انتخاب نيكولاس مادورو لرئاسة جمهورية فنزويلا ، مؤكدا ان أي تدخل خارجي في فنزويلا محكوم عليه بالفشل.
وجاء في مدونة كتبها الرئيس مسعود بزشكيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" الاثنين: أهنئ فخامة نيكولاس مادورو على ولايته الثالثة كرئيس للجمهورية وأتمنى له النجاح.
واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الحكومة الشرعية في فنزويلا وهي مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية معها.
وتابع: نحن نعتقد أن أي تدخل خارجي ومحاولة لتهديد فنزويلا وفرض عقوبات عليها هو اجراء ظالم ومحكوم عليه بالفشل.