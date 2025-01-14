إیران والترویکا الاوروبیة تتفقان على استئناف مفاوضات رفع الحظر

وكتب نائب وزير الخارجية الشؤون القانونية والدولية ، كاظم غريب آبادي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، الاثنين: انعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث في جنيف.

واضاف: كانت هذه المحادثات جادة، وصريحة، وبناءة. وأثناء الخوض في بعض التفاصيل، ناقشنا واستعرضنا الأفكار في مجالي رفع العقوبات والملف النووي اللذين يعتبران ضروريين للتوصل إلى اتفاق.

وكان هناك إجماع على ضرورة استئناف المفاوضات وتوفير الأجواء المناسبة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق. وتم الاتفاق على استمرار المحادثات.

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