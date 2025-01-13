قائد القوات البحریة: سیتم انزال القطعة البحریة "زاغرس" الى الماء

واضاف العميد بحري ايراني وهو يتحدث امام الملتقى الوطني للصناعات البحرية في بوشهر (جنوب) انه سيتم هذا الاسبوع ايضا تدشين اكبر قطب عسكري في منطقة جاسك الاستراتيجية، ويشتمل على ارصفة تخصصية تضم اكثر التجهيزات تقدما واحدث انجازات القطع البحرية.

ومضى يقول ان بناء السفن في ايران، هو ذات جودة عالية جدا، واستطاعت مجموعة البوارج 86 للقوات البحرية للجيش اظهار القدرات البحرية لايران الاسلامية وتوفير ارضية استثمار الاقتصاد البحري.

ومضى يقول ان القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تضع على جدول اعمالها اليوم، اقتصاد المحيطات بينما تؤكد الحكومة على طاقات المحيطات في الحقل الاقتصادي.

واكد ان الشركات المعرفية والعلماء في مجال بناء القطع البحرية وتطوير الصناعات البحرية وفي ظل قدراتهم، حطموا الاحتكارات الامريكية في البحر والمحيطات واثبتوا ان البحر متعلق بجميع الشعوب.

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