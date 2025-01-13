إیران تعلن إستئناف الرحلات الأوروبیة

وقال "مقصود أسعدي ساماني" في تصریح لوکالة إیسنا ان شرکتين للطیران تمتلکان تراخیص لتسییر رحلات إلی أوروبا وقامتا باجراءات في هذا الشأن لإطلاق الرحلات.

وأضاف أنه یتم التخطیط حالیا لتسییر رحلات إلی وجهات أوروبیة أخری بنیها إسبانیا وألمانیا والنمسا.

وقام الإتحاد الأوروبي قبل أشهر بتصنیف ثلاث شرکات الطیران الإيرانية وهي "إیران‌ إیر" و"ساها" و"ماهان" في قائمة عقوباته فتم الغاء رحلات هذه الشرکات إلی الوجهات الأوروبیة.

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