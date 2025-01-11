ایران تدین استضافة فرنسا لاجتماع زمرة المنافقین الارهابیة

واشار بقائي في تصريح مساء السبت، الى التاريخ الارهابي لزمرة المنافقين الذي ادى الى ارتقاء الاف الشهداء ووقوع الاف اخرى من الجرحى من المواطنين الابرياء والى تواطؤ هذه الزمرة مع نظام صدام في عدوانه على ايران للفترة ١٩٨٠_١٩٨٨، معتبرا استمرار بقاء عناصر هذه الزمرة في فرنسا يعد خرقا من قبل الحكومة الفرنسية لمسؤولياتها القانونية الدولية في اطار المواثيق الدولية المرتبطة بمكافحة الارهاب وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٣٧٣، ويتعارض كذلك مع الاسس المبدئية للقوانين الدولية في مجال علاقات الصداقة والتعاون بين الحكومات والمقرة في ميثاق الامم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان المسايرة والتعامل الانتقائي مع الارهاب يعد مخالفة من الحكومة الفرنسية يترتب عليها مسؤولية دولية كما انها من الناحية الاخلاقية ومعيار حقوق الانسان تعتبر امرا مذموما ومرفوضا تماما.

وقال اسماعیل بقائي، ان السماح لزمرة ارهابية بعقد اجتماع يعتبر مصداقا واضحا للمشاركة في التشجيع على العنف والكراهية والتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية، ووصف هذا السلوك من قبل الحكومة الفرنسية بانه يتناقض بكل وضوح مع مبادئ حقوق الانسان والاسس المبدئية للحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة.

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