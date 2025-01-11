رئيس CIA: لانرى أي مؤشر باتخاذ ايران قرار إنتاج أسلحة نووية

وزعم بيرنز في مقابلة مع "الراديو الوطني العام الأمريكي" (NPR)، أن "طهران قد تغيّر قرارها لعام 2003 بتعليق برنامج إنتاج الأسلحة النووية" لكنه أكد: "لا نرى اليوم أي مؤشر على اتخاذ مثل هذا القرار، لكننا نراقب الوضع عن كثب".

وأدعى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية أن "ايران أصبحت في موقف ضعف، ما قد يدفعها نحو المشاركة في مفاوضات نووية جدية." على حد قوله

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