اللواء سلامي: قريبا سنكشف عن مدن الصواريخ والمسيرات/ لم نتراجع عن مواقفنا السياسية

وفي تصريح له اليوم الجمعة ، قال اللواء سلامي :لم نطلق حتى رصاصة واحدة من الاراضي السورية واللبنانية باتجاه الكيان الصهيوني، لكننا رددنا على هذا الكيان بشكل رسمي وواضح وصريح بصواريخنا ومن أرضنا.

وتابع القائد العام لحرس الثورة الاسلامية :نحن لا نجعل اي دولة أو منطقة أخرى ساحة لمعركتنا، لأننا كبيرون الى حد نستطيع فيه الرد على اي تهديد من أراضينا.

ولفت اللواء سلامي الى "انه عندما يدمرون سفننا في البحر، يعرف الصهاينة أين أصيبت سفنهم."

وبالاشارة الى ان ادعاءات الاعداء في ان ايران اصبحت ضعيفة بعد سقوط سورية، اوضح اللواء سلامي "نحن لا نستخدم سورية عسكريا وأنه مع سقوطها يجب أن نقلق بشأن ردعنا؛ يريد الأعداء أن يقولوا إن إيران أصبحت ضعيفة، فهل نحن أقوى في إغلاق المضائق اليوم أم في الأعوام السابقة؟"

سيتم قريبا الكشف عن مدن الصواريخ والمسيرات

كما صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بأنه سوف يتم قريبا الكشف عن مدن الصواريخ والمسيرات وسيرى الجميع عظمة قوة إيران وعمقها غير المرئي.

واضاف اللواء سلامي:لم نضعف ولم نتراجع عن مواقفنا السياسية، ولكننا قادرون على تدمير القواعد الإقليمية للأعداء.

واوضح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية انه من المؤكد أن الدول التي تفرض العقوبات على ايران ستنهار بنفسها ما إذا تعرضت لعقوبات مثل العقوبات التي تعرضت لها إيران، لكن إيران مازالت صامدة.

وذكر انه و بمجرد ان غادرت ايران سورية، أتيحت الفرصة للاعداء و ضربوا البنية التحتية الدفاعية السورية بأكملها.

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