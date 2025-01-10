ايران تدين بشدة العدوان الاميركي البريطاني الصهيوني على اليمن

واعتبر بقائي، الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني على البنية التحتية والمراكز المدنية في اليمن، - والتي وقعت يوم الجمعة، تزامنا مع المظاهرات المليونية التي نظمها الشعب اليمني الابي تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة للإبادة الجماعية في غزة - ، اعتبرها دليلا واضحا على تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستهجن بشدة تقاعس المنظمات الدولية تجاه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وتوسيع نطاق الحرب التي يشنها هذا الكيان وحماته.

وأكد متحدث الخارجية الايرانية مجددا المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمحافل الدولية والإسلامية لوقف الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة، وكذلك التزام مجلس الأمن الدولي بمنع الأعمال العدوانية ضد اليمن، وأكد أن تصعيد العدوان العسكري الأميركي والبريطاني والصهيوني ضد اليمن لا يمكن أن يصرف انتباه الرأي العام عن شدة وعمق الجرائم المرتكبة في غزة.

endNewsMessage1