تفكيك شبكة تجسس في خوزستان جنوب غرب ايران

وافادت العلاقات العامة لفيلق "ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)" للحرس الثوري في محافظة خوزستان، أن شبكة التجسس العميلة لجهاز الاستخبارات الأجنبية تم تفكيكها يوم الجمعة بفضل الجهود التي بذلها على مدار الساعة كوادر جهاز الاستخبارات للحرس الثوري في خوزستان.

واضاف: تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس العميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج الفارسي التي كانت تنشط في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة وتم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.

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