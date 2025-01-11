إزاحة الستار عن مدینة صاروخیة إیرانیة جدیدة
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ازيح الستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة ، يوم الجمعة ، بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري ، والعميد أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بعد تفقده لهذه المدينة الصاروخية: يتزايد عدد المنظومات والصواريخ يوما بعد يوم في كافة أنحاء البلاد.
واضاف: ربما ظن العدو أن قدرتنا الإنتاجية قد انقطعت، لكن معدل نمو قوتنا الصاروخية متوافق مع التطورات. إن نمو كافة مكونات قوتنا جار يوميا ، لكن نمو القوة الصاروخية يتزايد حقاً كل يوم من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم، وتتحسن قدرتها وإمكاناتها.