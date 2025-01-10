عراقجي: إيران تدعم لبنان المستقر الآمن المستقل

وكتب عراقجي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، "كل التهاني لفخامة الرئيس جوزیف عون وللشعب اللبناني الشقیق. إيران تدعم لبنان المستقر الآمن المستقل، وطناً لجمیع اللبنانیین، بعیداً عن الاحتلال والتهديدات الأجنبية".

و تابع قائلا، "ونحن كما عهدتمونا دوماً سنتعاون مع أي حكومة تمثل تطلعات الشعب اللبناني، وتضمن رفاهيته، وتصون استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه."

و كان الرئيس "مسعود بزشكيان" قد وجه في وقت سابق اليوم الجمعة رسالة تهنئة للرئيس اللبناني الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا بأغلبية أصوات مجلس النواب، معربا عن استعداد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات المختلفة خلال فترة رئاسة الرئيس اللبناني الجديد.

وبعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" الى الرئيس اللبناني الجديد "جوزيف عون" برسالة هنأه فيها على انتخابه رئيسا جديدا للبنان بأغلبية أصوات مجلس النواب معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات، التي جاءت نتيجة اتفاق أغلبية الاحزاب والأطراف السياسية في لبنان، الى الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي والسلام والامن لشعب لبنان العزيز.

واضاف بزشكيان ولا شك أن تعزيز الاستقرار والوحدة سيهزم أطماع العدو الصهيوني على أرض لبنان.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي امس الخميس التهائي بانتخاب الجنرال جوزف عون رئيسا جديدا للبنان مهنئا عون ولبنان حكومة وشعبا وجميع المجموعات والاحزاب النشطة في الساحة السياسية للبلاد بذلك.

واعتبر بقائي ان هذا الانتخاب الذي جاء كحصيلة وئام وتوافق اغلبية المجموعات والاحزاب اللبنانية، يشكل نجاحا للبنان ككل معربا عن تمنياته بان يسهم انتخاب رئيس للبلاد في تعزيز الوحدة والانسجام الداخلي في لبنان وييسر مسار التقدم والانماء لهذا البلد والتغلب على التحديات والمشاكل بما في ذلك في المجال الاقتصادي واعادة بناء الدمار الناجم عن العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على لبنان وحماية السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد امام تهديدات واطماع الكيان المحتل.

واشار الى العلاقات التاريخية بين ايران ولبنان مبديا استعداد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع العلاقات مع الحكومة اللبنانية في جميع المجالات متنميا التوفيق والنجاح للرئيس الجديد.

هذا وقد انتخب قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون" يوم امس الخميس، رئيسا للبنان بأغلبية 99 صوتا في المجلس النيابي في الجولة الثانية من التصويت.

والجدير بالذكر ان العماد جوزيف عون هو خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية.

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