التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بين إيران وروسيا في 17 يناير

واضافت مهاجراني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية من طهران : نتطلع الى التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بين البلدين في 17 يناير الجاري، وذلك بناءً على المباحثات والاستعدادات التي تمّت مسبقًا، سواء أثناء زيارة رئيس الجمهورية إلى كازان أو من خلال المباحثات التفصيلية مع جميع الأطراف".

وتابعت : من المتوقع أن نشهد زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية إلى روسيا، حيث سيتم التركيز على موضوعين رئيسيين؛ "ممر الشمال-جنوب" الذي يجري العمل عليه بشكل جيد، و"خطة نقل الغاز الروسي" إلى إيران، وهذان الموضوعان كانا محورًا للتأكيد والتوافق بين الطرفين.

وأوضحت الناطقة باسم الحكومة، أن إيران لطالما اكد خلال زيارات رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وخاصة إلى كازان الروسية، على أهمية استخدام ممر الشمال-جنوب لتعزيز المزايا الاقتصادية، ولفتت الى ان الحكومات من شأنها ان تتيح للقطاع الخاص التسهيلات للانتفاع من هذا الممر.

وأضافت مهاجراني، أن اجتماعات قمة بريكس في كازان شهدت مناقشات مع الدول الأعضاء لتعزيز هذه المزايا، مشيرة إلى أن وجود روسيا كسوق ضمن هذا السياق يشكل إضافة مهمة؛ وأوضحت أن تكتل بريكس يضم أكثر من 40% من سكان العالم، مما يجعل تبادل السلع بين الدول الأعضاء ذا قيمة كبيرة بالنسبة لجميع المشاركين.

وفيما يتعلق بإزالة العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية في إيران، قالت : هناك نوعان من الدول، الدول الأعضاء في بريكس، حيث يتم تقييم العلاقات في إطار هذا التحالف، والدول غير الأعضاء مثل بعض الدول الأوروبية، وقد أصدر الرئيس بزشكيان توجيهاته لتشكيل فريق عمل يهدف إلى دراسة العقبات التي تعترض مسار الاستثمار في المشاريع الكبرى، وإزالتها.

واكملت الناطقة باسم الحكومة : إن هذا الفريق يعمل حاليًا على تحديد العقبات ومحاولة تقليلها إلى الحد الأدنى؛ مؤكدة بان استقطاب الاستثمارات يتطلب ضمانات تشمل تنفيذها بالكامل، وآليات السداد، وكيفية تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

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