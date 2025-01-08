الاجتماع المشترك اعضاء الوفد العراقي رفيع المستوى والجانب الايراني؛ بزشكيان: ايران والعراق يتمتعان بمقوّمات جغرافية فريدة لبناء قطب اقتصادي اقليمي

وادلى الرئيس الايراني بهذا التصريح، خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، بمشاركة اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع نظرائهم الايرانيين.

واعتبر بزشكيان العلاقات الايرانية العراقية، انها تنطلق من خلفية تاريخية واسس دينية وثقافية معمقة، وقال : رغم بعض المحاولات الرامية الى الوقيعة بين الشعبين الايراني والعراقي، لكنهما تعايشا على مدى سنوات مديدة جنبا الى جنب؛ واصفا هذه الاواصر الثقافية والدينية المشتركة، انها تتيح ارضية مناسبة للنهوض بمستوى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي بين طهران وبغداد.

واستطرد الرئيس بزشكيان : لا شك ان تطوير وتحسين العلاقات الثنائية، يصب في تعزيز مكانة ايران والعراق في المنطقة والعالم الاسلامي؛ مردفا، "لو احتكمنا الى كتاب الله والتزمنا بمبادئ العدالة والسيرة النبوية الشريفة ونهج اهل البيت (ع)، سوف لن يحدث اي اختلاف او خلل في علاقاتنا".

كما تطلع رئيس الجمهورية، بان تسهم زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحالية لطهران، في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى، وترسيخ السلام والامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية على صعيد المنطقة ايضا.

ومضى بزشكيان الى القول : انني شخصيا اتطلع بأن ياتي ذلك اليوم الذي تتعامل فيه الدول الاسلامية جمعاء في اطار الامة الواحدة وبما يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقات وبرامج التعاون مع ايران، في مجالات مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية، وإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين، وكذلك مشاريع الغاز والطاقة الكهربائية، كما أشار إلى اهتمام العراق بمساهمة الشركات الإيرانية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لهذا البلد.

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