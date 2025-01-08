رئيس الوزراء العراقي يدعو الى حوار إقليمي شامل تستضيفه بغداد

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء بطهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، "نعبر عن تقديرنا للرئيس مسعود بزشكيان على دعوته لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقة بين البلدين"، مشيرا الى ان "الاجتماع الموسع الذي عقد بين وفدي البلدين، ناقش العلاقات الثنائية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، بما فيها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لاسيما وان هناك مخرجات في الزيارة الاخيرة للرئيس بزشكيان الى العراق".وأضاف أن "الاجتماعات الثنائية ستعقد على مستوى الوزراء من أجل البحث في التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المشتركة في مجال الكهرباء والتعاون بتجهيز العراق بالغاز"، موضحا "اننا بحثنا القضايا الاقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها الاوضاع في المنطقة، وأكدنا على أن التنمية والشراكات الاقتصادية هي السبيل للأمن والاستقرار في المنطقة".واضاف "نتابع المشاريع التي سبق أن بدأنا العمل بها، وخصوصاً الربط السككي البصرة- شلامجة لنقل المسافرين، والمدن الصناعية المشتركة، والطرق البرية والتبادل التجاري بين البلدين ودول المنطقة".وبشأن الاوضاع في المنطقة، دعا رئيس الوزراء العراقي الى "حوار إقليمي شامل تستضيفه بغداد، يضمن الأمن والاستقرار، ويعزز الثقة بين دول المنطقة"، مشددا على "ضرورة اعتماد لُغة الحوار كأسلوب أمثل لحل الخلافات بين الدول".وأكد أن "العراق يحرص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية، وبما يحقق مصالح الجميع"، مشددا على "رفض لغة التهديد واستخدامها في العلاقات الدولية، إذ أنها لا تؤدي إلّا الى المزيد من الأزمات والتوترات".