أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل إلى باكو

ولدى وصوله إلى مطار باكو، استقبله نظيره الأذربيجاني راميل أوسوب بحفاوة.وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع نظيره راميل اوسوب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، وكذلك مع نظيره ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في يريفان.

ومن بين أهداف هذه الرحلة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية وكذلك التشاور لزيادة التفاعل في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

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