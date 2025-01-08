قائد الثورة: الثورة الاسلامية اندلعت من حصن المصالح الأميركية

ولدى استقباله اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي محافظة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى إنتفاضة 19 دي قال قائد الثورة الاسلامية ان الأميركيين ارتكبوا لعقود اخطاء في حساباتهم تجاه الثورة، لم يفهموا، خُدعوا، تخلفوا، وغفلوا؛ وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أمريكا.

يتبع ..

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