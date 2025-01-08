قائد الثورة: الثورة الاسلامية اندلعت من حصن المصالح الأميركية
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اشار قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، الى ان ايران كانت حصنا منيعا للمصالح الأميركية في عهد الشاه ومن قلب هذا الحصن اندلعت الثورة الالسلامية وتفجرت.
ولدى استقباله اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من اهالي محافظة قم المقدسة، بمناسبة ذكرى إنتفاضة 19 دي قال قائد الثورة الاسلامية ان الأميركيين ارتكبوا لعقود اخطاء في حساباتهم تجاه الثورة، لم يفهموا، خُدعوا، تخلفوا، وغفلوا؛ وهذا هو معنى الخطأ في حسابات أمريكا.
يتبع ..