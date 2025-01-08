رئيس الوزراء العراقي یصل إلى طهران

یذکر أنه كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" قد اعلن قبل بضعة أيام، ان رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، سيقوم بزيارة طهران ؛ حيث سيلتقي كبار المسؤولين في البلاد.

واوضح بقائي، في تصريح للصحفيين أن زيارة السوداني الى طهران، تأتي في اطار المشاورات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، وبهدف توسيع العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الاقليمية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ستناقش الزيارة العلاقات الثنائية في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في سبتمبر الماضي، كما ستتناول الملفات المشتركة وأطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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