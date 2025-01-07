متحدثة الحكومة: الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يؤدي إلى تسهيل المستثمرين في البلاد

وردا على سؤال حول استمرار عملية الموافقة على مشروع قرار مجموعة العمل المالي (FATF)في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: إن مجموعة العمل المالي تضم 42 اتفاقية، نفذت إيران منها 40 اتفاقية منذ السنوات السابقة ولم تصدق إيران بعد علی اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب CFT واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "باليرمو" وكلاهما قيد المراجعة في مجمع تشخيص مصلحة النظام بالتنسيق بين السلطات الثلاث وبأمر من قائد الثورة الإسلامیة ونأمل أن يتم تحقيق نتائج تصب في صالح الشعب الإيراني في ظل اللباقة والدرایة التي تتمتع بها هذه المجموعة ونظرتهم إلى المصالح الوطنية.

وقالت: الاتفاقيتان المتبقيتان تتعلقان بمكافحة دعم الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، والتي يتم تنفيذها حاليًا في إيران بالطبع، ولا تقوم بنوكنا بغسل الأموال.

وأكدت أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يؤدي إلى تسهيل المستثمرين في البلاد.

يتبع..

endNewsMessage1