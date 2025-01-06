عراقجي يؤكد ضرورة متابعة القضايا المدرجة في جدول اعمال العلاقات بين ايران والنمسا

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عراقجي، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في النمسا، أسد الله اشراق جهرمي، عشية مغادرته إلى محل عمله وشرح برامجه المقترحة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

بدوره أشار وزير الخارجية الى الاتجاه الإيجابي للعلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنمسا، وأكد على ضرورة متابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين في إطار سياسة تنمية العلاقات مع مختلف الدول، متمنيا النجاح لسفير إيران الجديد في فيينا.

وشغل أسد الله إشراق جهرمي سابقًا مناصب المدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية، ومساعد المدير العام للسلم والأمن الدوليين، ومساعد مندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، ورئيس دائرة الشؤون الدولية للمرأة وحقوق الإنسان، والمستشار القانوني الدولي للممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية في جنيف، وسكرتير أول بسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في جنوب أفريقيا.

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