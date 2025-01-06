احتفاء بذكرى استشهاد اية الله رئيسي ورفاقه؛ بزشكيان يوجه باعتماد "اليوم الوطني لـشهداء الخدمة" في التقويم الايراني

وأبلغ الرئيس بزشكيان بهذا القرار باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران، وذلك خلال الاجتماع الـ 910 لهذا المجلس، الذي التأم في 17 ديسمبر 2024م.

وجاء في منصوص القرار الصادر عن اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية برعاية الرئيس بزشكيان، ان "الهدف من اعتماد اليوم الوطني لشهداء الخدمة في التقوم الفارسي، هو احتفاء وتخليد ذكرى الرئيس الايراني الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين استشهدوا في سبيل رقي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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